الزراعة تكشف حجم صادرات الفراولة الطازجة والمجمدة منذ بداية العام

أكد تقرير صادر عن إدارة الحجر الزراعي في وزارة الزراعة أن مصر صدرت 20 ألف طن فراولة طازجة منذ بداية العام وحتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن صادرات الفراولة جيدة رغم انخفاض أسعار البيع عالميا، وزيادة المعروض، إلا أن حجم التصدير لم ينخفض.

وأكدت تقارير حديثة أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة حصول مصر على المركز الأول عالميا فى تصدير الفراولة المجمدة.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في بيان له اليوم، إن ذلك جاء نتيجة اهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية، وتأكيدا لثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية التي تغزو جميع الأسواق العالمية.

وأضاف القصير أن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية، وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطي الاستهلاك المحلى.

ويتم تصدير حوالي 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لأن الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالي 4 ملايين شتلة فراولة سنويا، إضافة إلى الفراولة المجمدة التي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر.

وأكد وزير الزراعة أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زيادة حجم التمويل الذى يمنح لمزارعي الفراولة من 15 ألف جنيه إلى 60 ألفا للفدان المزروع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهة تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى تطبيق أول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمة حيث تم ربط المزارع بموردي مستلزمات الإنتاج وفي ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.

يذكر أنه وفقاً لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الأول عالميا فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019.

كما حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 فى صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% فى القيمة و 39% فى الكميات وهى النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.

يشار إلى أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة فى 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار، وتأتي تلك النتائج لتأكد ثقة العالم فى المنتج الغذائى المصرى الذى يتم تصديره إلى أكبر دول العالم ويعكس حجم الجهد الذى تم فى هذا الملف، ويدفع لمزيد من العمل للحفاظ على المركز الأول، فضلاً عن زيادة حصة مصر فى مختلف دول العالم.