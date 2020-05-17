الزراعة تكشف حجم صادرات الخضراوات والفاكهة الطازجة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 3 ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن، وتقترب من نسبة العام الماضي عن الفترة ذاتها رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم واضطراب حركة التجارة العالمية وأيضا عدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية.

وقال القصير في تصريحات له إن منظمة التجارة العالمية أكدت أن حركة التجارة الدولية تراجعت بنسبة 33 % بسبب فيروس كورونا إلا أن الصادرات الزراعية المصرية مازالت في المقدمة ويتزايد الطلب عليها من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية.

وأشاد بالجهود المتميزة التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير.

المزارع تعمل بكامل طاقتها

وأكد أن جميع مزارع ومحطات التصدير تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المصدرين مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا.

ووفقا للتقرير الذي تلقاه وزير الزراعة من د أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي جاءت الموالح في مقدمة الصادرات الزراعية بحوالي مليون و350 ألف طن والبطاطس 600 ألف والبصل 210 آلاف والثوم 23 ألف والفراولة 20 ألف والفاصوليا 12 ألف والفلفل 1800 والخيار 1600 والرمان 5 آلاف والباذنجان 800 والمانجو 500 طن والجوافة 5 آلاف والعنب 300 طن.

وقال القصير إن أهم الدول المستوردة هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وأستراليا بالإضافة إلى دول الخليج.

ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ان التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة وان الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة «بلد المنشأ»، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ «جمهورية مصر العربية»، والدولة المستقبلة للمنتج

والجدير بالذكر ان وزير الزراعة كان قد وافق مؤخرا على اعتماد المعمل المركزي للمبيدات في تحليل الأغذية بالإضافة إلي معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية من جميع دول العالم.