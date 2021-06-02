الزراعة تكشف حجم صادرات البطاطس منذ بداية العام

أكد تقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري تلقته “المال” أن حجم صادرات البطاطس سجلت 554240 طنا منذ 1 يناير وحتي الآن، مقارنة بـ623746 طنا العام الماضي خلال نفس التوقيت.

وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية المتنوعة بلغت منذ أول يناير إلى26 مايو الماضي نحو 3 ملايين و315 ألفا و453 طنا في 2021 مقارنة بـ 3 ملايين و66 ألفا و454 طنا بزيادة تقترب من 250 ألف طن، بزيادة تلامس 10% رغم استمرار جائحة كورونا.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

وقال القصير إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب.

وأشار إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ، و6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول: “إنجلترا، وإيطاليا، وروسيا، ورومانيا، وبولندا، وتركيا، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وليبيا، والعراق”، الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ، والخوخ المصري، ويشهد إقبالا متزايدا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، ما يعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الإجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابة عليه.

أكد الوزير أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة، وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

وأكد أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي في تصريح لـ “المال”، أن أبرز الصادرات الزراعية التي ارتفعت العام الحالي هي البطاطس، والثوم، والفراولة، والعنب، والبطاطا، وتفل البنجر.