الزراعة تكشف حجم المشروعات الإنتاجية بمحافظة الغربية في عيدها القومي

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة الغربية، تحت عنوان: “الغربية”.. نهضة زراعية صناعية في قلب دلتا النيل، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي 7 أكتوبر من كل عام تزامنا مع ذكرى صمود أبناء المحافظة في مواجهة جنود الحملة الفرنسية عام 1798 م.

وتقع محافظة الغربية في قلب دلتا نهر النيل بين محافظات الدلتا بين فرعي دمياط ورشيد، وتعتبر ملتقى لكثير من الثقافات القومية والفرعية ومركزا ً لكثير من الصناعات- تضم المحافظة 8 مدن وهى: طنطا ، كفر الزيات ، السنطة ، المحلة الكبرى ، بسيون ، زفتى ، سمنود ، قطور، كما تتخذ محافظة الغربية شعاراً لها ترساً ذهبياً بداخله مئذنة وقبة مسجد ويرمز هذا الشعار إلى النهضة الصناعية (بالمحلة الكبرى بصفة أساسية) والمعالم الأثرية والدينية .

وتعتبر المحافظة من المحافظات الصناعية حيث يوجد بها أكبر قلاع صناعية للغزل والنسيج والصباغة، وصناعة الزيوت والصابون، وصناعة الأسمدة والكيماويات والمبيدات والورق.وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة: 1,9 ألف كم2، ويبلغ عدد سكانها حوالي 5 مليون نسمة.

ووفقا للانفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة حوالي: 378 ألف فدان، كما تشتهر المحافظة بزراعة محاصيل هامة على رأسها البطاطس، للسوق المحلي والتصدير فضلاً عن المحاصيل التقليدية، كذلك تعد من أهم المحافظات في مجال الثروة الحيوانية.

ويتنوع الإنتاج النباتي بالمحافظة، حيث تشمل المحاصيل الحقلية: القمح ، البصل ، الكتان ، الفول البلدي ، البنجر ، الثوم ، البرسيم ، القطن ، الأرز ، الفول الصويا ، الذرة ، السمسم ،عباد الشمس، ومحاصيل الخضر: البطاطس ، الكرنب ، الجزر ، البازلاء، الفاصولياء ، البطيخ ، الباذنجان، ومن اهم محاصيل الفاكهة: الموالح ، العنب ،الموز.

كذلك تشتهر المحافظة بزراعة الياسمين، خاصة بقرية شبرا بلولة بمركز قطور والتي تنتج أكثر من 50% من الإنتاج العالمي من عجينة الياسمين وتصديره للخارج. وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني بالمحافظة، يبلغ إجمالي الثروة الحيوانية حوالي 289 ألف رأس، كذلك بها حوالي 26 مركز لتجميع الألبان، والإنتاج الداجني.

تضم المحافظة 328 مزرعة إنتاج داجني، وتعد أسماك البلطي – مبروك الحشائش، من أشهر الأسماك بالمحافظة. وأوضح الانفوجراف ان القطاع الزراعي لمحافظة الغربية يضم حوالي 336 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، فضلا عن محطة البحوث الزراعية بالجميزة، ومحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالجميزة، ومزرعة الجميزة، ومشتل القرشية، ومشتل شبشير الحصة، فضلا عن مزرعة كفر سليمان بسيون، ومشتل نشيل قطور، كذلك حديقة الحيوان بطنطا ( الأندلس ). وتضم المحافظة عددا من المشروعات الزراعية القومية العملاقة، مثل: مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي بلغت تكلفة المشروع 76 مليون جنيه، وتتكون من 8 عنابر، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط.

كما تضم المحطة وحدة لإنتاج الأعلاف.كذلك سوق طنطا العمومي للمواشي، والذي تم إقامته على مساحة 5 أفدنة، وتم إنشاءه السوق للمواصفات الفنية، كذلك تم تزويده بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتوافر حمامات ومظلات لرواد السوق