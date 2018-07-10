الزراعة تكشف حجم العجز في توريد شركات الأسمدة للجمعيات ‎

الصاوي أحمدقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، د.عز الدين أبو ستيت، إن هناك عجز فى الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين فى السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم مما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلى.وأوضح وزير الزراعة، خلا

الصاوي أحمد

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، د.عز الدين أبو ستيت، إن هناك عجز فى الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين فى السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم مما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلى.

وأوضح وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالوزارة، أن شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%،

وأضاف أننا في حاجة إلى حسم فى التعامل مع تلك الشركات التي تتقاعس فى توريد الأسمدة ومحاسبتها لأنها تظلم المزارعين.



وتابع الوزير، أنه سيتم مراجعة المقررات السمادية مع الشركات الموردة وحتي لا تتكرر مشكلات التوريد كما حدث في الاعوم الماضية، كما سيتم مراجعة الكميات الموردة إلى الجمعيات في كل محافظة للوقوف علي الكميات التي تحتاجها كل محافظة

