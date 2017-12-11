الزراعة تكشف تطورات المشروعات القومية للإنتاج الحيوانى والداجنى

❏ 17 محافظة تحصد نتاج المرحلة الأولى من قروض «البتلو» ❏ جارٍ استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الظهير الصحراوى ❏ بدء استقبال أولى شحنات الماشية البرازيلى ضمن مشروع المليون رأس الصاوى أحمد تحظى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة ممثلة فى

❏ 17 محافظة تحصد نتاج المرحلة الأولى من قروض «البتلو»

❏ جارٍ استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الظهير الصحراوى

❏ بدء استقبال أولى شحنات الماشية البرازيلى ضمن مشروع المليون رأس



الصاوى أحمد

تحظى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، مستهدفة سد الفجوة الغذائية فى اللحوم الحمراء والألبان والأجبان وغيرها.

وتسعى الحكومة إلى زيادة معروض الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم صغار المربين ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى، عبر مشروعات قروض «البتلو» و«ملء الفراغات» ونقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى والمليون رأس ماشية.

وأجرت «المال» حوارًا مع الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للكشف عن آخر تطورات العمل فى المشروعات القومية لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

63 مزرعة استوفت شروط قروض «ملء الفراغات»

قالت «محرز» إن الوزارة تلقت نحو 80 طلبًا من مزارع الإنتاج الحيوانى لتنفيذ توسعات جديدة فى المزارع الحيوانية طبقًا لمبادرة «ملء الفراغات» التى أطلقتها وزارة الزراعة بعد موافقة البنك المركزى فى يونيو الماضى بالتزامن مع مشروع تثمين البتلو.

ويعتبر مشروع “ملء الفراغات” هو مشروع موازٍ لحملة إعادة إحياء مشروع البتلو، ولكنه مخصص للشركات فقط، ومستهدف منه تنفيذ مشروعات وتوسعات فى الأماكن الخالية، بقروض ميسرة بفائدة %5، ويستهدف رفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى.

وكشفت أن عدد مزارع الإنتاج الحيوانى التى انتهت من استيفاء شروط ترخيص التشغيل، بلغت 63 مزرعة، بطاقة توسعات تبلغ نحو 13755 “بقرة” عشارا لإنتاج الألبان و12955 عدد رؤوس عجول التسمين.

وأوضحت منى محرز أن طلبات الشركات تم رفعها إلى البنك الزراعى المصرى للحصول على قروض ضمن مشروع ملء الفراغات، وتنوعت بين أبقار حلابة بعدد 44375 رأسًا، وعجول تسمين بعدد 88195 رأسًا.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن البنك الزراعى المصرى اعتمد نحو 10 طلبات حتى الآن، وقام بتمويلها لتنفيذ التوسعات الجديدة فى مجالى إنتاج الألبان واللحوم، بقيمة 197.3 مليون جنيه، بعدد 2080 رأس حلابة و6700 رأس تسمين.

25 مليون جنيه أولى دفعات المرحلة الثانية من قروض «البتلو»

وعلى صعيد مشروع البتلو، لفتت منى محرز إلى أن وزارة الزراعة بدأت فى صرف قروض البتلو للمرحلة الثانية، وتم بالفعل تدبير 25 مليون جنيه حتى الآن.

يشار إلى أنه تم صدور القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017، ليقضى بمنع ذبح البتلو إلا على أوزان 400 كجم على الأقل، وهو يحول دون ذبح ما يقرب من 550 ألف رأس سنوياً على وزن 80 – 120 كجم بنسبة تصافى %50 تقريباً، والذى ينتج ما يقرب من 27500 طن من اللحوم الحمراء فقط.

ونوهت محرز إلى أن منع ذبح تلك الحيوانات حتى تصل إلى أوزان 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى %60 تقريباً يوفر لحوم حمراء فى متوسط 133 ألف طن تقريباً، أى أن منع ذبح الأوزان الصغيرة يعمل على توفير كميات من اللحوم الحمراء للمواطن المصرى بما يعادل خمسة أضعاف الكمية فى حالة استمرار ذبح البتلو.

وانتهت المرحلة الأولى من مشروع تسمين عجول البتلو مؤخرًا بصرف قروض لنحو 618 مستفيدا، بقيمة 100 مليون جنيه فى 17 محافظة، كما بدأ صرف المرحلة الثانية للمشروع، والتى تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليون جنيه فتمثل قيمة البرنامج 300 مليون جنيه بكامل الفئات.

وبحسب قواعد مشروع قروض “البتلو” يحصل صغار المربين وشباب الخريجين على تمويل بحد أقصى 400 ألف جنيه، والفئة الثانية هى المنشآت والجمعيات ذات الصلة بالإنتاج الحيوانى بحد أقصى 2 مليون جنيه، كما يبلغ تمويل شراء رؤوس الحيوانات للرأس الواحدة 10000 جنيه وتمويل تغذية رؤوس الحيوانات 5000 جنيه.

وأكدت «محرز» أنه يتم تعويض المربين فى حال حدوث نافق من خلال صندوق التأمين على الماشية، موضحة أنه تم تشكيل لجان متابعة لضمان استمرارية والتزام المنتفعين من مشروع البتلو.

بالأرقام.. تفاصيل المرحلة الأولى

وحصلت «المال» على تقرير نتائج المرحلة الأولى من مشروع تثمين عجول البتلو التى تشرف عليه “الزراعة”، ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية التى انتهت قبل أيام من صرف 100 مليون لعدد 618 مستفيدا فى 17 محافظة.

ولفت التقرير إلى أن عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى من مشروع البتلو، بلغ 618 مستفيدا، لعدد 8055 رأس ماشية ممولة للشراء و5715 رأسا للتغذية، بإجمالى قروض بلغت 99.957 مليون جنيه.

وبلغ عدد المحافظات المستفيدة بحسب التقرير 17، منها 6 فى الصعيد، بعدد مستفيدين 89 بـ1.526 ألف رأس ماشية قيمتها 10.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير حصلت محافظة أسيوط على نصيب من القروض لعدد 8 أفراد لـ188 رأس ماشية بقيمة مليون جنيه، وبنى سويف 6 مستفيدين و167 رأسا، بقيمة 1.1 مليون جنيه، سوهاج 10 مستفيدين لعدد 122 رأسا بقيمة 915 ألف جنيه، والمنيا 43 مستفيدا 669 رأسا بقيمة 4.6 مليون جنيه، والوادى الجديد 18 مستفيدا بعدد 254 رأسا بقيمة 1.9 مليون جنيه، وأسوان 4 مستفيدين لعدد 120 رأسا بقيمة 900 ألف جنيه.

نصيب الوجه البحرى

وفيما يتعلق بالوجه البحرى أكد التقرير أن إجمالى عدد المستفيدين فى الوجه البحرى بلغ 529 فردا، لعدد رؤوس ماشية بلغت 12.224 ألف رأس حصلوا على قروض بقيمة 89.435 مليون جنيه.

وتضم قائمة الوجه البحرى 11 محافظة، الأولى الغربية لصالح 357 فردا، بعدد الرؤوس الممولة للشراء وللتغذية بلغ 4.600 ألف رأس بقيمة 53.9 مليون جنيه، والدقهلية 12 مستفيدا بـ378 رأس ماشية بقيمة 2.3 مليون جنيه، والقليوبية 45 مستفيدا بقيمة 1000 رأس ماشية بقيمة 800 ألف جنيه، وكفر الشيخ 4 مستفيدين بـ80 رأس ماشية بقيمة 600 ألف جنيه، والمنوفية 33 مستفيدا، 800 رأس ماشية بقيمة 6 ملايين جنيه.

وتضم القائمة محافظة الإسكندرية 5 مستفيدين بنحو 200 رأس ماشية بقيمة 1.5 مليون جنيه، والبحيرة 16 مستفيدا 550 رأس 4.125 مليون، والإسماعيلية 2 مستفيد لعدد 60 رأسا بقيمة 425 ألف، والشرقية 14 مستفيدا لعدد 688 رأسا بقيمة 5.13 مليون، والجيزة 34 مستفيدا 873 رأسا بقيمة 6.572 مليون، ودمياط 7 مستفيدين لعدد 90 رأس ماشية بقيمة 652 ألف جنيه.

15.8 مليار جنيه استثمارات نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي

وعلى صعيد مشروعات الدواجن قالت منى محرز إن إجمالى استثمارات مشروعات التسمين الداجنى، ضمن مشروع الظهير الصحراوى يبلغ 15.8 مليار جنيه، بطاقة سنوية 237 مليون دجاجة تسمين و86.9 مليون دجاجة بياض و17.7 مليون كتكوت أمهات تسمين و60 مليون كتكوت امهات بياض و191 ألف جدة.

ولفتت نائب وزير الزراعية إلى أن الوزارة أطلقت الخطة الاستثمارية الجديدة لنقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراى لـ22 مستثمرا متقدمين، لتشجيع الاستثمار واقامة المشروعات فى مجال الإنتاج الداجنى، لتحقيق الى الاكتفاء الذاتى وفائض من الإنتاج بهدف التصدير.

ونوهت “محرز” بأنه جار استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الظهير الصحراوى، وكذلك تنفيذ معاينات الأراضى المتاحة والمناسبة لإقامة توسعات المزارع تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لتخصيص الأراضى والبدء فى التنفيذ.

وأعلنت وزارة الزراعة مؤخرا أنه تمت الموافقة على 11 طلبا لمستثمرى دواجن استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة، وتمت الموافقة على تحديد الأماكن التى سيتم البدء العمل فيها لتنفيذ توسعاتهم فى منطقة الظهير الصحراوى.

كما تواصل وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظين، الانتهاء من تحرير عقود تخصيص أراضى الـ11 مستثمرا داجنيا وفقا لنظام حق الانتفاع، ووفقا لموقعها الجغرافى، من شبكات الطرق القومية وتشمل 6 محافظات “بنى سويف، والبحر الأحمر، وقنا ومطروح والبحيرة وسوهاج”.

من جانبه قالت الدكتورة منى محرز، أن جميع الشركات التى تمت الموافقة على نقل توسعاتها الداجنة أرفقت كل الدراسات الفنية التى أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى، تراعى الاشتراطات الفنية التى اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوى لهذه ألمنشآت والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.

مشروع المليون رأس يستقبل أولى الدفعات من البرازيل

وأكدت محرز أن وزارة الزراعة ستطلق مشروع المليون رأس ماشية خلال أيام قليلة بعد استقبال محاجر الإسكندرية 4600 رأسا من الأبقار البرازيلية.

وأعلنت وزارة الزراعة، مؤخرا أن إن المشروع سيبدأ بـ200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة يتم استيرادها من الخارج، لتربيتها فى منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم تخصيص 350 فدانًا بطريق مصر إسكندرية تتبع مركز البحوث الزراعية لبدء المشروع فيها، والذى ينفذه جهاز الخدمة الوطنية ويشرف عليه أيضا كنموذج للنهوض بالثروة الحيوانية.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتم مؤخرا تحديد 8 مواقع فى منطقة النوبارية منها البستان وصلاح العبد وصندوق التأمين واليشع، من حيث المواصفات والبرامج التى سيتم اتباعها وطرق التربية والإنشاءات الخاصة بالمشروع، فضلا عن تشكيل مجموعات عمل للسفر لبعض الدول بالخارج لدراسة أفضل المناشئ التى يمكن الاستيراد منها.