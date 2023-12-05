الزراعة تكشف أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس خلال نوفمبر

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها، خلال الموسم الحالي، بلغت حوالي 852 طنا، فيما تم فحص 1076عينة من تقاوي البطاطس المستورة، بكمية بلغت 26 ألفا و 441 طنا.

وأشارت وفقا لتقرير رسمي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال نوفمبر، إلى أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، وأنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكل من : استمارات (نقل تقاوي بطاطس الكسر المحلي للزراعة) بعدد (1132 استمارة)، واستمارات (زراعات العروة الشتوية ” العروة التصديرية” ) بعدد (803 استمارة)، فضلا عن استمارات (السحب الحقلي للعروة الشتوية) بعدد (3 استمارات)، واستمارات (حصاد للعروة الشتوية) بعدد (6 استمارت)، كذلك استمارات تأسيس أراضي جديدة لضمها لملفات المناطق الخالية PFA بعدد ( 633 استمارة).

وأضافت مدير المشروع أنه يتم أيضا إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل 25 صورة فضائية خلال شهر نوفمبر بما يعادل 250000 كم مربع لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية (755) بإجمالي مساحة (928 ألف كم مربع) لموسم 2023/2024.

وأوضحت أيضا أنه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية وكذلك تطبيق تقنية الاستشعار عن بعد، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/ 2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (9 حوشة, 732 بيفوت) بمساحة 60 ألف فدان.

وأكدت أنه يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/ 2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على إنتاجية المحصول.

وأضافت أنه يتم متابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية المتخصصة من خلال الصور الفضائية اليومية، فضلا عن توقيع إحداثيات (33 بيفوت) بمساحة (4310 أفدنة) بمحافظة أسوان والإسماعيلية والبحيرة والوادي الجديد ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية.