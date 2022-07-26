الزراعة: تقديم أكثر من 1.7 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع حتى 25 يوليو

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 913 ألف و586 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم ” 477 ألف و175 رأس أبقار، 232 ألف و589 رأس جاموس، 174 ألف و863 رأس أغنام، 28 ألف و959 رأس ماعز” حتى 25 يوليو الجاري.

وتحصين 801 ألف و656 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم ” 395 ألف و305 رأس أبقار، 225 ألف و921 رأس جاموس، 150 ألف و612 رأس أغنام، 28 الف و 659 رأس ماعز، 1159 راس جمال ” حتى 25 يوليو الجاري أيضا. وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.