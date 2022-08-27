«الزراعة» تقترب من تسجيل صنف جديد لتقاوي الأرز

أكد الدكتور حمدي موافي، مدير المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر بوزارة الزراعة، أنه سيتم استكمال اعتماد صنف سوبر سخا 303 حيث يجري حاليًّا إعداد الملفات المتعلقة بالتسجيل لعرضها على لجنة التقاوي قبل صدور القرار الوزاري لسلالة السوبر الجديدة.

وقال موافي، لـ”المال”، أنه مع حصاد ذلك الصنف، خلال الساعات الماضية، تكون قد انتهت جميع مراحل الاختبارات الخاصة بالتجانس والقيمة الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه السلالة تعتمد على المشاركة بين أصول يابانية ومصرية.

وأضاف أن فترة نضج المحصول 115 يومًا من الزراعة إلى الحصاد، كما تبلغ احتياجات مائية تقل عن 4 آلاف متر مكعب من المياه، وهو نفس معدلات الري للذرة، كما يبلغ عدد حبوب السنبلة أكثر من 300 حبة مع محصول 4.5 طن للفدان.

وكشف مدير المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر بوزارة الزراعة أن ما يميز هذا المحصول أيضًا هو تحمُّل نقص مياه الري والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء كل اختبارات لجنة تسجل الأصناف من اختبارات التجانس واختبارات القيمة الزراعية وكل اختبارات الأمراض والحشرات بمعهد بحوث أمراض النبات ومعهد وقاية النبات.

ونوه موافي بأنه جارٍ إعداد ملفات التسجيل للجنة التقاوي تمهيدًا لاستخراج القرار الوزاري لسلالات السوبر الجديدة عالية المحصول مبكرة النضج عالية الجودة الموفرة للمياه.

وطبقًا لتجار فإن أسعار الأرز الشعير وصلت إلى نحو 10500 جنيه للطن عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 10100 جنيه للطن لدى المضارب.

فيما أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا قرارًا بتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحًا أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ يوم25 أغسطس الحالي، وحتى 15 ديسمبر المقبل.

وخلال اجتماع المصيلحي مع اللجنة العليا للأرز، والتي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع، إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، أكد تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورَّد لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات تتم زراعة الأرز بها؛ وهي: كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وأكد المصيلحي إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم إستراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الإستراتيجية.

وأوضح وزير التموين أن الأسعار المحددة للتوريد، هذا العام، مُجزية جدًّا وتحمل هامش ربح جيدًا وعادلًا للمزارعين بواقع 6600 جنيه للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيهًا للطن أرز عريض الحبة، مشيرًا إلى أن مستحقات المورِّدين سوف تُصرَف خلال 48 ساعة بحدٍّ أقصى من التسلم.