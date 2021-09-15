«الزراعة»: تفعيل الاشتراطات السعودية الجديدة على 12 صنفًا تصديريًا من الخضراوات والفاكهة



بدأت وزارة الزراعة، ممثلة في الحجر الزراعي، في تنفيذ الاشتراطات السعودية الجديدة على 12 صنفًا من الخضراوات والفواكه الأربعاء 15 سبتمبر، بعد توزيع تعليمات جديدة قبيل ساعات من التنفيذ، علي المنافذ المحجرية التابعة لها في الموانئ والمطارات المختلفة يوم أمس الثلاثاء، حيث تضمن المنشور المتضمن هذة التعليمات ضرورة توافر شهادة فحص دولية مرفقة بالشحنة.



وأكد المنشور أن هذا الإجراء تم للتوافق بناءً علي ما ورد من هيئة الغذاء والدواء السعودي، بشأن الاشتراطات التي تم إرسالها إلى شركات المطابقة للشحنات الزراعية المصدرة للمملكة العربية السعودية.



وطبقًا للمنشور المرسل للمنافذ التي اطلعت “المال “على نسخة منه فإنه طبقًا للاشتراطات الجديدة فإنه لا يتم سحب عينات متبقيات مبيدات من أية شحنات معدة للتصدير للمملكة العربية السعودية، مع استبدالها بتوافر شهادة الفحص الدولية مع الالتزام بإتمام كافة اجراءات الفحص الحجري، وإصدار شهادة الصحة النباتية، وذلك للأصناف التالية الجوافة والبرتقال والرمان والفراولة والخضراوات الورقية والعنب والجريب فروت والليمون والبصل والكمون واللوبيا الجافة والينسون.

وأكد المنشور أنه يستمر فحص وسحب عينات متبقيات المبيدات من المزارع والمحطات لباقي الأصناف الزراعية المصدرة للمملكة كما هو متبع حاليا ولحين اشعار آخر .

وأعلنت السعودية أنه اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل سوف يتم تطبيق شروط أخرى على الصادرات المصرية الزراعية للسعودية، تشمل وجود ‏شهادة مطابقة للصادرات الزراعية المصرية ‏تثبت مطابقتها للوائح ‏والمواصفات القياسية المعتمدة لدى ‏المملكة، خاصة اللائحة الفنية ‏الخاصة بالحدود القصوى ‏لمتبقيات المبيدات، وكذلك اللائحة الخاصة ‏بالمعايير ‏الميكروبيولوجية، إضافة لتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.

ومن اشهر الشركات المعتمدة لدي السعودية شركة sgsالسويسرية الرائدة في منح شهادات الجودة والممارسات الزراعية الجيدة .

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن، وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021.