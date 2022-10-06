الزراعة تفحص 300 عينة من السلع للتأكد من سلامتها

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي الشريف وانتصار 6 أكتوبر، أكدت د هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات أن المعمل استقبل اليوم حوالي 300 عينة من المنتجات الزراعية وذلك لفحصها للسوق المحلية والتصدير وللتأكد من سلامتها و صلاحيتها للاستهلاك حفاظا على صحة المواطنين.
وأضافت “عبداللاه” أن العمل مستمر بالمعمل على مدار الساعة طوال فترة الإجازة أيام الخميس والجمعة والسبت لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.