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الزراعة تفحص 300 عينة من السلع للتأكد من سلامتها

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وأضافت "عبداللاه" أن العمل مستمر بالمعمل على مدار الساعة طوال فترة الإجازة

الزراعة تفحص 300 عينة من السلع للتأكد من سلامتها
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

6:24 م, الخميس, 6 أكتوبر 22

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي الشريف وانتصار 6 أكتوبر، أكدت د هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات أن المعمل استقبل اليوم حوالي 300 عينة من المنتجات الزراعية وذلك لفحصها للسوق المحلية والتصدير وللتأكد من سلامتها و صلاحيتها للاستهلاك حفاظا على صحة المواطنين.


وأضافت “عبداللاه” أن العمل مستمر بالمعمل على مدار الساعة طوال فترة الإجازة أيام الخميس والجمعة والسبت لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

6:24 م, الخميس, 6 أكتوبر 22