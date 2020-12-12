«الزراعة» تفحص وتعالج 3500 رأس ماشية مجانًا في أسوان

‏قال هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم تنفيذ 6 قوافل بيطرية في محافظة أسوان قامت بتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 5 قرى (المريناب مركز إدفو، والدكة مركز نصر النوبة، والشيخ إبراهيم مركز دراو، ومنيحة مركز كوم أومبو، بهريف بحري مركز أسوان) .

وأكد حسن أن ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين في القرى والمحافظات

ولفت حسن أن القافلة تحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبتمويل من مشروع ADP برئاسة د هنيه الإتربي وبمشاركة هيئه الخدمات البيطريه برئاسة د عبد الحكيم محمود ومعهد بحوث الصحه الحيوانيه برئاسه د ممتاز شاهين ومعهد بحوث الامصال البيطريه برئاسه د محمد سعد وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بأسوان.

وكشف حسن أن القافلة قامت بتقديم العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها ” تأهيل التخلفات التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها و مكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات الغير سيادية والعلاج الباطني فضلاً عن إختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة .

‏وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية بأنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 3 آلاف و477 حيوانًا منهم 758 حيوانًا تم فحصهم وعلاجهم تناسلياً وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، وتم علاج 455 حيوانًا علاجًا باطنيًا وتم تجريع 1108 حيوانات ضد الطفيليات وكذا تحصين 298 حيوانًا، وتم رش عدد 846 وتم عمل 22 جراحة وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1632 مستفيد من صغار المربين.

‏وأضاف “حسن” أنه تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومنها ” التحسين الوراثى والتلقيح الإصطناعى، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة ” مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ ندوة يومياً من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تقديم الخدمات بها، فضلاً عن تدريب 45 طبيبًا بيطريًا على أعمال التلقيح الاصطناعى واستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية.

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