الزراعة تفحص وتصدر 3000 عينة وشهادة منتجات غذائية خلال إجازتي العام الهجري وثورة يوليو

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية العمل على مدار الساعة حتى أثناء الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين والمصدرين .

وأضاف بيان صادر عن وزارة الزراعة أن معامل مركز البحوث الزراعية بالوزارة قامت خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو بفحص وتصدير أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات زراعية سواء للتصدير أو السوق المحلية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية إن المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال الإجازة من الخميس الماضي حتى اليوم كما قام بإصدار 1000 شهادة بنتائج التحاليل لأصحاب الشأن .

وفي السياق ذاته صرح الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات بأنه تم فحص 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الإجازة .

وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة وخلال الإجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين .