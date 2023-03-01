«الزراعة» تفتتح مهرجان القاهرة الدولى للتمور بحديقة الأورمان في الجيزة (صور)

قام د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، بافتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

حضر الفاعليات الدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل والدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة وبعض ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والهيئات والمؤسسات المعنية ومنتجي ومصنعي ومزارعي النخيل والتمور وذلك فى اطار حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

أكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن التوجه بالنهوض فى زراعات النخيل يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن انشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم علي التطوير السريع والمستدام لمنظومات انتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى الى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع علي المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الاكثر احتياجاً.

واشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي الى ان مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، و أن الدولة المصرية مهتمة بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا. وأضاف عزوز خلال افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للتمور : نظراً للظروف المُناخية المتنوعة ووفرة المساحات الزراعية فإن مصر تزرع العديد من أصناف التمور فى العديد من محافظات الجمهورية مثل الوادى الجديد ، أسوان ، الجيزة ، الشرقية ، البحيرة ، دمياط ، مطروح ، وغيرها حيث تزرع الأصناف الرطبة ، الجافة ، نصف الجافة .

أوضح عزوز أن هناك تعاون وثيق بين وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة للنهوض بزراعة وتصنيع وتصدير هذا المحصول الهام إستراتيجاً و قامت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور بمصر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو ” وجاري حالياً تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

وأكد أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى من خلال قطاع الإرشاد الزراعى بتقديم كافة آوجه الدعم الفنى لجميع المزارعين المهتمين بزراعة وإنتاج التمور من خلال الندوات الإرشادية وغيرها لتعظيم الإستفادة من زراعة النخيل وزيادة الإنتاجية بجودة عالية .

وأوضح عزوز أن الدولة مهتمة بتنظيم مهرجانات التمور والتى تساهم فى الإنتقال من مرحلة الزراعة التقليدية فى التمور إلى مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة والإهتمام بالتعبئة والتعليف والتصنيع لجميع منتجات التمور .

وتشمل فعاليات المهرجان على فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامه للمحافظات المنتجه للتمور.

و تعمل وزارة الزراعة على تشجيع زراعة أصناف النخيل المطلوبة عالمياً لتصديرها بالجودة العالمية المطلوبة مما يؤدى إلى زيادة صادرات مصر من هذا المحصول الهام وايضاً التوسع فى إستخدام التقنيات الحديثة لزراعة الأنسجة . و تقوم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بتنفيذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وإصدار النشرات الإرشادية والنصائح للمزراعين لمساعدتهم فى التغلب على القضاء على هذه الحشرة الهامة وحماية زراعات النخيل لديهم و متابعة مكافحة سوسة النخيل بالمناطق المنزرعة بالنخيل من أجل الحفاظ على هذا المحصول الإستراتيجى الهام مع العمل على الإكتشاف المُبكر لها مما يسهل القضاء عليها قبل إنتشارها .