الزراعة تفتتح اجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط

الصاوي أحمد افتتحت الدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط بمبنى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بحضور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وحضر الاجتماع ممثلين عن

الصاوي أحمد

افتتحت الدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط بمبنى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بحضور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وحضر الاجتماع ممثلين عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومسئولي الفاو بالقاهرة، والمسئولين عن المشروع بمنظمة الفاو بروما، وممثل عن الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن دول اليونان وتركيا ولبنان وفلسطين، وعدد من المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط (أحد مشاريع منظمة الفاو)، الذي يضم دول شرق المتوسط، مشروع إقليمي يهدف إلى تطوير خطط إدارة المصايد الإقليمية لضمان استمراريتها في دول شرق البحر المتوسط، والمحافظة على الدخل القومى للدول المشاركة، والمحافظة على مستوى المعيشة للعاملين بقطاع الصيد.

ويدعم المشروع تطوير إدارات المصايد المحلية لزيادة المعرفة العلمية والتقنية، لإدارة المصايد وتطوير التعاون والمشاركة بين الدول، وقد بدأ المشروع أنشطته فى مصر منذ عام 2009.

وناقش أنشطة مشروع شرق المتوسط، التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في مصر والدول الأعضاء.

وقالت نائب وزير الزراعة، في كلمتها خلال الاجتماع، إن نشاط المشروع متعدد في مصر، وتتمثل​في دراسة وتجميع بيانات جهد الصيد وحصر الإنتاج السمكي باستخدام برامج إحصائية، وتجميع البيانات البيولوجية لعمل أبحاث عن المخزونات السمكية.



وأوضح “محرز” أن المشروع يجمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية لمراكب الصيد وتجربة الاستكشاف، والبحث عن المحاريات بساحل البحر المتوسط والتي تضمنت مراحلها بحث المخزونات وكمية الإنتاج وتحليل بيانات الأسواق.