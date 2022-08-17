«الزراعة» تفاوض 4 دول آسيوية لاستقبال الحاصلات المصرية

تفاوض وزارة الزراعة كلا من الفلبين وتايلاند وفيتنام وتايوان، لفتح أبوابها أمام الحاصلات المصرية، وعلى رأسها الموالح.

وقال الدكتور أحمد العطار مدير عام إدارة الحجر الزراعى بوزارة الزراعة لـ «المال» إنه جار استكمال الموافقات التصديرية وتنفيذ إجراءات فتح الأسواق الأربع، ومن ضمنها إرسال الملف الفنى للمحصول المراد تصديره والتصديق عليه من الدولة المستوردة، تمهيدا للتصدير.

وأوضح أن المدة التى يتطلبها فتح سوق جديدة تتراوح فى المتوسط من عام إلى عامين.

ونجحت مصر خلال العامين الماضى والحالى فى فتح سوقى اليابان ونيوزيلندا أمام الموالح، وهما من أكثر الدول تشددا فى تطبيق قواعد السلامة بالحجر الزراعى لديهما.

وتلقى وزير الزراعة السيد القصير، تقريرا من «العطار» حول إجمالى صادرات القطاع خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يوليو 2022 والتى بلغت حوالى 4 ملايين و191 ألفا و200 طن.

وقال «العطار» إنه يتم حاليا تصدير 350 منتجا زراعيا مصريا إلى 160 دولة حول العالم.

كان «القصير» أكد أن مصر استطاعت زيادة صادراتها رغم جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، من خلال فتح أسواق جديدة والتوسع فى منظومة التكويد والمتابعة وتطوير منظومة الحجر الزراعى.

وأشار «العطار» إلى أن أهم الحاصلات الزراعية المصدرة هى الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الطماطم، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الثوم، البطيخ«.

وتصدرت الموالح قائمة صادرات الحاصلات الزراعية بنحو مليون و610 آلاف و773 طنا، تلتها البطاطس بـ 828 ألفا و635 طنا، وثالثا: البصل بنحو 239 ألفا و680 طنا، ورابعا: العنب بإجمالى 128 ألفا و570 طنا، وخامسا: الفاصوليا بـ 95 ألفا و403 أطنان.