«الزراعة» تعلن 10 ديسمبر آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه لم ولن يتم إجراء أي تعديل على هذا التاريخ ولا يوجد أى توجه لتعديل الموعد وعلى السادة مستوردي تقاوي البطاطس الالتزام بذلك وعدم الانسياق وراء أية شائعات تشير إلى أن هناك تعديلًا أو مدًّا في مواعيد الشحن، وعدم الاعتراف بأية بيانات أو تعليمات تخص استيراد التقاوي إلا من خلال ما يتم إصداره رسميًّا من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن آخِر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المناشئ المعتمَدة هو يوم 10ديسمبر 2021 (من واقع اصل بوليصة الشحن) ، وذلك وفقا لقرار لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بالإجماع والمعتمد من وزير الزراعة والمعلن عنه خلال شهر سبتمبر 2021 قبل بدء موسم استيراد البطاطس.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه لم ولن يتم إجراء أي تعديل على هذا التاريخ ولا يوجد أى توجه لتعديل الموعد وعلى السادة مستوردي تقاوي البطاطس الالتزام بذلك وعدم الانسياق وراء أية شائعات تشير إلى أن هناك تعديلًا أو مدًّا في مواعيد الشحن، وعدم الاعتراف بأية بيانات أو تعليمات تخص استيراد التقاوي إلا من خلال ما يتم إصداره رسميًّا من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.