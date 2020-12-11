«الزراعة» تعلن موافقة الإمارات على استيراد 6 سلالات مصرية من الأغنام والماعز

بعد أقل من شهر من موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة والتفريخ والكتاكيت من مصر

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد السلالات المصرية للأغنام والماعز “الرحماني والأوسيمي والبرقي والعسافي والشامي والزرايبي”.

وقال القصير إن ذلك يأتي بعد أقل من شهر من موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة والتفريخ والكتاكيت من مصر، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجاري بينهما في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.

يأتي ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماعز، والضأن، الى دولة الامارات العربية المتحدة، واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الإمارات.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه وفقا لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصرية بدولة الإمارات، سيتم بدء عمليات التصدير من المحاجر البيطرية التي تم تحديدها في الاشتراطات التي تم التوافق عليها.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت موافقتها الشهر الماضي، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض انفلونزا الطيور.