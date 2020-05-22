“الزراعة” تعلن فتح سوقى أوزباكستان وإندونيسيا أمام الجريب فروت والموالح المصرية

اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح سوقى أوزباكستان وإندونيسيا أمام صادرات مصر من الموالح والجريب فروت وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف “القصير” أن الصادرات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق الدولية وتشهد إقبالا متزايدا من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية موضحا أن صادراتنا الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن خلال هذا العام .

من ناحيته، أكد د أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن فتح الأسواق العالمية الجديدة يأتي من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي في دول العالم المختلفة وكذلك التوافق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية لتلك الأسواق .

وأضاف “العطار” أن الحجر الزراعي المصري شدد من إجراءات الفحص والرقابة الفنية من أجل الحفاظ على تلك الأسواق الجديدة الواعدة، مشيرا إلى أن مفتشي الحجر يعملون طوال إجازة عيد الفطر لتسهيل إجراءات التصدير وفحص السلع الإستيراتيحة الواردة من الخارج مع اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا