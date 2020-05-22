اقتصاد وأسواق

“الزراعة” تعلن فتح سوقى أوزباكستان وإندونيسيا أمام الجريب فروت والموالح المصرية

أكدت وزارة الزراعة فتح أسواق جديدة أمام الموالح
الصاوي أحمد 1:42 م, الجمعة, 22 مايو 20 1:42 م, الجمعة, 22 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح سوقى أوزباكستان وإندونيسيا أمام صادرات مصر من الموالح والجريب فروت وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف “القصير” أن الصادرات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق الدولية وتشهد إقبالا متزايدا من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية موضحا أن صادراتنا الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن خلال هذا العام .

من ناحيته، أكد د أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن فتح الأسواق العالمية الجديدة يأتي من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي في دول العالم المختلفة وكذلك التوافق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية لتلك الأسواق .

وأضاف “العطار” أن الحجر الزراعي المصري شدد من إجراءات الفحص والرقابة الفنية من أجل الحفاظ على تلك الأسواق الجديدة الواعدة، مشيرا إلى أن مفتشي الحجر يعملون طوال إجازة عيد الفطر لتسهيل إجراءات التصدير وفحص السلع الإستيراتيحة الواردة من الخارج مع اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

الخدمات البيطرية تضبط 5 أطنان لحوم فاسدة بالجيزة خلال أسبوع

الصاوي أحمد 2:37 م, الخميس, 21 مايو 20

“الزراعة” توضح أسباب كساد البطاطس عالميا وحجم الصادرات المصرية منها

الصاوي أحمد 12:56 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

الزراعة: صادرات الثوم تصل إلى 25 ألف طن منذ بداية العام

الصاوي أحمد 12:29 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

«الزراعة» تعلن الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

الصاوي أحمد 11:06 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20

«الزراعة» : فحص إنتاجية 40 ألف فدان بطاطس معدة للتصدير

الصاوي أحمد 5:31 م, الأحد, 17 مايو 20

الزراعة تكشف حجم صادرات الخضراوات والفاكهة الطازجة

الصاوي أحمد 4:33 م, الأحد, 17 مايو 20