الزراعة تعلن فتح باب تقنين أراضي وضع اليد في المحافظات

الصاوي أحمدأعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الإراضي فتح باب تقنين أراضي وضع اليد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18لسنة 2017وذلك للأراضي الخاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر مارس 2018.واشترطت الهيئة طبقا المنشور الموزع علي فروعها في المحافظات أن تك

الصاوي أحمد

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الإراضي فتح باب تقنين أراضي وضع اليد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18لسنة 2017وذلك للأراضي الخاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر مارس 2018.

واشترطت الهيئة طبقا المنشور الموزع علي فروعها في المحافظات أن تكون الارض المراد تقنينها مزروعة زراعة جادة بمعرفة واضع اليد وذلك قبل 22يوليو الماضي وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

ويتم سحب طلبات التقنين من المقر الرئيسي للهيئة أو فروعها بمختلف المحافظات كما يتم تسليم الطلبات المستوفاة في إدارة خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة مصحوبا برسم الفحص المقرر.

