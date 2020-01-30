اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تعلن فتح أسواق الهند وموريشيوس أمام البطاطس المصرية

أعلنت وزارة الزراعة عن فتح أسواق الهند وموروشيوس امام تصدير البطاطس
الصاوي أحمد 10:25 م, الخميس, 30 يناير 20 10:25 م, الخميس, 30 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن فتح سوق البطاطس المصرية بدولتى الهند وموريشيوس، وذلك لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

ومن ناحيته قال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن الفترة الحالية شهدت دخول أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية “للخضر والفاكهة ” لأول مرة، منها “المانجو” إلى جنوب أفريقيا، والعنب للبرازيل، ودخول أسواق جديدة حيز التنفيذ حاليا مع دول اليابان أمام صادرات الموالح، وتم توقيع البروتوكول مع نيوزيلندا للموالح، وأستراليا أمام البلح، وسوق جديد للبصل فى إندونيسيا.

والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا انتعاشا كبيرا، وتخطت صادراتها الـ5.5 مليون طن لأول مرة بإجمالي حوالي 2.2 مليار دولار، مما يؤكد جودتها في الأسواق العالمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسباب إصابة القمح بالصدأ الأصفر فى 6 محافظات

الصاوي أحمد 12:51 ص, الخميس, 30 يناير 20

«الريف المصرى الجديد» تدعم مزارعى الزيتون في المغرة بمطروح

الصاوي أحمد 7:25 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

وزير الزراعة: نعمل على تطوير المجازر بكينيا

الصاوي أحمد 2:06 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

جمعية منتجى البطاطس: تراجع الصادرات وراء انخفاض الأسعار

الصاوي أحمد 5:08 م, الأحد, 26 يناير 20

“الزراعة” ترد على طلب إحاطة: العفن البني في البطاطس لا يؤثر على الصحة

الصاوي أحمد 5:06 م, الأحد, 26 يناير 20

«الريف المصرى» تطرح 11 مخزنا للتمليك فى «المُغرة» على المزارعين

الصاوي أحمد 4:19 م, الأربعاء, 22 يناير 20