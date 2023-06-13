«الزراعة» تعلن عن وظائف جديدة في الحجر الزراعي (مستند)

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المكزية للحجر الزراعي، عن إتاحة وظائف جديدة على أن يتم التقديم والاختبارات وكل الإجراءات سوف تكون من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبأرقام سرية تحقيقا للشفافية والعدالة.

وأصدرت وزارة الزراعة مستندا عن شروط التقديم وأهمها أن يكون المتقدم من خريجي الزراعة بتقدير جيد ومن 8 تخصصات وقاية النباتات وبيوتكنولجي وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضافت المستند أنه يتم سداد 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق إيداع بكل فروع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.