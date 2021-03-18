اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تعلن عن رغبتها في التعاقد مع أخصائي ثالث للعمل بالحجر الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة عن توفير وظائف جديدة
الصاوي أحمد 1:34 ص, الجمعة, 19 مارس 21 1:34 ص, الجمعة, 19 مارس 21

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن فتح باب التعاقد عن شغل وظيفة أخصائي زراعي ثالث بنظام التعاقد السنوي.

وأوضحت الوزارة الشروط الواجب مراعاتها في المتقدمين لهذه الوظيفة، أن يكون من خريجي كليات الزراعة ويفضل أن يكون ضمن التخصصات الآتية: وقاية نباتات، أمراض نباتات، شعبة عامة، زراعة دولية، بساتين، بيوتكنولوجى، أو من خريجي كليات العلوم تخصص: نبات أو حشرات، كذلك لا يقل تقديره العام التراكمي للمؤهل الدراسي عن جيد، ولا يزيد سنه عند التقدم للإعلان عن 27 عاما، بحيث تكون الأولوية للأصغر سنا.

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وأوضحت أنه يستثنى من ذلك من لديه خبرة في أحد مجالات العمل ذات الصلة المباشرة بأعمال الحجر الزراعي (وفقا لشهادة رسمية ومعتمدة يتم تقديمها من جهة عملهم)، كما اشترط في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي إجادة تامة، فضلا عن اجتياز الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية المقدمة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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وحول طريقة التقديم يتم تسجيل الطلبات الكترونيا من خلال شبكة الإنترنت وذلك على بوابة الوظائف الحكومية (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) – وظائف متاحة – ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بداية من السبت الموافق 20/3/2021 وحتى 5/4/2021، وفى حالة الاستفسار يتم التواصل على تليفون رقم 0237608575.

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بقلم الصاوي أحمد

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