«الزراعة» تعلن سلامة الخوخ المتداول في الأسواق

وأكد الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، أن الخوخ من الحاصلات البستانية التي لا تتمتع بفترة صلاحية طويلة بعد الحصاد، وأنه من المعروف أن تتحول السكريات العالية في الخوخ إلى تخمر أو تلف، يؤدي إلى مغص معوي في حالة تناول كميات كبيرة منه”.

وكشف فهيم أن والخوخ لا يحتاج إلى رش أى مركبات للتلوين لأنها فاكهة صيفية سريعة النضج، كما أن الأحجام الكبيرة ليس لها علاقة بالرش أو التسميد لأنها من خواص الأصناف الجديدة وهي مختلفة عن الأصناف البلدية القديمة صغيرة الحجم.

وكشف أن هناك شائعات منتشرة تتهم الخوخ بالتسبب في التسمم، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، بسبب: لأن الخوخ من الفاكهة الصيفية سريعة التلف بسبب نسبة الرطوبة العالية ومحتوى المادة السكرية العالي وطرواة الأنسجة (اللحم) كما أن فترة البقاء للثمار بعد الجمع قصيرة جدا بالمقارنة بباقي ثمار الفاكهة الصيفية.

وأضاف أن السبب الثاني هو موجة الحر الشديد خلال الأيام الماضية، حدث نضج زائد للثمار، وبالتالي تعرضها للتلف الغذائي، وليس له علاقة بمتبقيات المبيدات أو الكيماويات، كما أشيع.

ولفت إلى أن السبب الثالث هو أن الإفراط في تناول الخوخ سيؤدي حتما إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، كالمعاناة من التشنج والغازات، حيث يحتوي الخوخ على الألياف والسوربيتول، وهو سكر يمكن أن يسبب الغاز والانتفاخ، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بإسهال أو حركات الأمعاء المؤلمة، وذلك بسبب احتواء الخوخ على ألياف غير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تسبب الإسهال أو تفاقمه.

وكشف فهيم أن فوائد الخوخ، فهي كثيرة جدا، منها:

1. الخوخ وجبة خفيفة مثالية لفقدان الوزن.

2 .الخوخ يكافح مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.

3.الخوخ يعمل على الحفاظ على صحة الجلد.

4. الخوخ صحي جدا لفروة الرأس.

5. الخوخ يساعد على إزالة الديدان من الأمعاء.

6. الخوخ له تأثير مدر للبول، مما يساعد على تطهير الكلى والمثانة.

7.المركبات في الفاكهة ذات النواة الحجرية يمكن أن تساعد في القضاء على “متلازمة الأيض”.

8. الخوخ مدر للبول وملين خفيف.

9. الخوخ يمنع الأورام السرطانية من النمو ويوقف نشاطها.

10. الخوخ يعالج التهاب الشعب الهوائية والسعال.