اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تعلن رسميا موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية من مصر

موافقة الامارات علي استيراد الماشية
الصاوي أحمد 2:56 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 2:56 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الماشية الحية من مصر.

وقال القصير غن ذلك يأتي بعد أقل من شهر من موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة و التفريخ و الكتاكيت من مصر، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجاري بينهما في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.

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يأتي ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية : الأبقار، الماعز، الضأن، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الإمارات”.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه وفقا لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصرية بدولة الإمارات، سيتم بدء عمليات التصدير من المحاجر البيطرية التي تم تحديديها في الاشتراطات التي تم التوافق عليها.

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وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت موافقتها الشهر الماضي، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور.

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بقلم الصاوي أحمد

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