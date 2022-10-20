معهد وقاية النباتات يحصل على شهادتى اعتماد «أيزو9001 و 21001»

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية حصول معهد بحوث وقاية النباتات على شهادتين إعتماد أيزو ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018 وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد، مؤكداً على تميز المعهد في تطبيق المعايير الدولية للجودة الذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

ومن ناحيته أشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات لحصول المعهد على الإعتماد من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالإشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية، وأكد إن المواصفة الدولية ISO 9001:2015 تُعد من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية حيث تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي.

وتتضمن عدة بنود رئيسية تختص بمتطلبات أنظمة الجودة مثل إجراء سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، تقييم الأداء، تقييم المخاطر والاجراء التشغيلي للمعهد والذي يعتبر من أهم بنود المواصفة حيث تضم نشاط المعهد البحثى والارشادى والإنتاجى وفى التحسين المستمر للنهوض بالصحة النباتية وحماية المزروعات من الأفات الحشرية والحيوانية.

وتعتمد معايير الأيزو على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضاء العملاء عن الخدمات المختلفة التي يقدمها المعهد من خلال الوحدة ذات الطابع الخاص وذلك بهدف الوصول إلى المستوى العالمي المرموق والذي يحقق الأهداف الاستراتيجيه للتنمية الزراعية المستدامة.

وفي السياق ذاته، حصل المعهد على شهادة الإعتماد ISO 21001:2018 لمركز التدريب والإستشارات لوقاية النباتات.

وأشار”عبد المجيد” إلى مدى أهمية وجود مركز تدريب معتمد يهدُف إلى رفع كفاءة الباحثين ومهندسي المكافحة والإرشاد بجميع مديريات الزراعة والطلاب وخريجي الكليات والنحالين والمهتمين بإنتاج الحرير، كما يقدم المركز الدعم و التعاون مع المنظمات غير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة و الإهتمام بالمرأة الريفية كجزء فاعل في المجتمع الزراعي، كما يستهدف تقديم الإستشارات اللازمة لوقاية جميع المحاصيل من الآفات والحصول على منتج زراعى أمن مع الحفاظ ع التوازن البيئى.