«الزراعة» تعلن حالة الطوارئ ومتابعة لحظية لتخفيف الآثار السلبية للأمطار (صور)

أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ في الإدارات الرئيسية بالديوان العام والمديريات في المحافظات، وذلك لمتابعة أضرار موجة هطول الأمطار التي لم تشهد مصر مثلها منذ سنوات .

وحرص السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على التواجد منذ الصباح الباكر في مكتبه بديوان عام الوزارة مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات تأثير الظروف الجوية السيئة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتلقى وزير الزراعة تقارير لحظة بلحظة من جميع القيادات ويشدد عليهم بالمتابعة المستمرة مع المزراعيين والمربين لتخفيف تأثير هذه الظروف عليهم بل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار على المحاصيل والموالح وأيضا على الثروة الحيوانية .

ووجه وزير الزراعة أيضا قيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الفعلي على أرض الواقع لطمئنة المواطنين ومساعدتهم في حل مشاكلهم، وأيضا التواصل الدائم مع وسائل الإعلام لإرشاد المزراعين والمربين في كيفية مواجهة هذه الظروف وتخفيف آثارها السلبية.

وقرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة طوال اليومين حتى تتابع مع المزراعين والمربين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وحمايتهم من الآثار السلبية للطقس السيئ، نظرا للظروف الجوية السيئة التي تمر بها البلاد والمنتظر استمرارها اليوم وغدا حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية .

ووجه وزير الزراعة الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعين والمربين.

كما شدد على الإدارة المركزية لحماية الأراضي بمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة واتخاذ إجراءات فورية بإزالة أي مظاهر للتعدي في مهدها .