«الزراعة» تعلن تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية إلى الكويت

تلقى السيد القصير وزير «الزراعة» واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى يفيد قيام دولة الكويت بتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها طبقا لبيان للوزارة صدر قبل قليل.

وقال العطار إنه كان يتم احتجاز جميع الشحنات المصرية فى الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائى عنها مما أثر بالسلب علي صادراتنا إلى الكويت خلال عامي 2018 – 2019.

وقد قاد الحجر الزراعى المصرى جولة طويلة من المفاوضات الفنية مع الجانب الكويتي وكان آخرها قيام الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري بعمل زيارة إلي دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى ضم رئيس المجلس التصديري ورئيس التمثيل التجاري بالكويت انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية .

جدير بالذكر أن هذا القرار سوف يساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات من أجل دعم الاحتياط النقدي المصري.

وتجدر الإشارة إلي الدور الكبير الذي قام به المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت من جهود للتنسيق لإتمام هذه الزيارة والنجاح فى رفع التشديد المفروض.