اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تعلن بدء حصاد القمح في بعض المحافظات

موسم حصاد القمح في المحافظات
الصاوي أحمد 7:39 م, الجمعة, 17 أبريل 20 7:39 م, الجمعة, 17 أبريل 20

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة حول بدء حصاد محصول القمح في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الحصاد، وتسهيل توريد القمح وحل المشكلات التي تواجه المزارعين.

قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية إن مساحة القمح المزروعة هذا العام بالمحافظة أكثر من 417 ألف فدان، بزيادة قدرها 27 ألف فدان على العام الماضي.

وأضاف أن الشرقية أكبر محافظة على مستوى الجمهورية فيها مساحة مزروعة بالقمح وقد بدأ الحصاد الثلاثاء الماضي وتم حصاد 12 ألف فدان حتى الآن.

وفي محافظة اسيوط قال المهندس ابراهيم عبدالعال وكيل وزارة الزراعة في المحافظة أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 241 ألف فدان، والإنتاجية المتوقعة حوالي 4 ملايين أردب، أي حوالي 650 ألف طن، وأن الحصاد سوف يبدأ بعد غد الأحد.

وفي محافظة الغربية، قال المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة في الغربية إنه تم حصاد 600 فدان من إجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة، ومساحتها 140 ألف فدان.

وأكد المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة في محافظة القليوبية أن مساحة القمح بالمحافظة بلغت حوالي 51 ألف فدان، وتم حصاد 780 فدانا.

وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إنه جارٍ أيضا حصاد محصول الفول البلدي على مستوى الجمهورية، والبالغ مساحته حوالي 101 ألف فدان.

وأضاف ان وزير الزراعة شدد على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء حصاد المحاصيل الشتوية من أجل وقاية المزراعين من فيروس كورونا.

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بقلم الصاوي أحمد

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