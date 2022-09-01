الزراعة تعلن بدء توزيع تقاوي القمح والفول والمحاصيل الشتوية



أعلن د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة عن بداية انطلاق توزيع تقاوى القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفذا بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية، وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الادارة المركزية للإرشاد الزراعي والادارة المركزية للتعاون الزراعي.



وقال “إبراهيم” إن توجيهات وزير الزراعة أيضا توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وبأسعار أقل من أسعار السوق مناشدا المزراعين الحرص على شراء التقاوي الجيدة المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية .



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.