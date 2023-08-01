«الزراعة» تعلن انطلاق موسم حصاد وتصدير الرمان

تستعد وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لبدء موسم تصدير الرمان للموسم 2023-2024 حيث بدأت الأسواق في تلقي بشائر المحصول الصحراوي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال ” أنه يتم تنظيم عدد من الفاعليات منها ورشة العمل الخاصة “بإشتراطات تكويد مزارع ومحطات ومفارش تعبئة الرمان” والتي تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع تعزيز الاعمال الزراعية بالريف المصري وبمشاركة الادارة المركزية للحجر الزراعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأفادت المصادر أن ذلك في إطار الاستعدادات للموسم التصديري الجديد للرمان والاستماع لكافة استفسارات واحتياجات منتجي ومصدري الصادرات الزراعية من الرمان وتقديم الدعم الفني المناسب بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضافت المصادر أنه تم حضور عدد كبير من منتجي ومصدري محصول الرمان بمحافظة أسيوط.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 الف طن عن نفس الفتره من العام وأن صادرات البطاطس تقترب من الـ 900 الف طن لأول مره في تاريخ الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و 900 ألف طن لأول مره في تاريخ الصادرات المصرية.

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و15 ألفا و764 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألفا و626 طنا عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 4 ملايين و255 ألفا و138 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو.