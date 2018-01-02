الزراعة تعلن الاستمرار في صرف علاوة الإكثار لمزراعي القطن

حتى نهاية الموسم





أعلنت وزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستمرار في صرف علاوة الإكثار لمزراعي القطن





جاء ذلك على هامش احتفالية لتكريم مزارعي محصول القطن المتميزين على مستوى الجمهورية والذين حققوا انتاجية عالية من المحصول في الموسم الحالي.





وقرر وزير الزراعة الاستجابة للمزارعين الذين لم ينتهوا من عمليات التوريد، واعلان استمرار صرف علاوة الإكثار حتى نهاية الموسم، تشجيعا لهم، والمساهمة في دعمهم وتحفيزهم للنهوض بمحصول القطن.









وأشار البنا إلى أن تلك الاحتفالية تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمحصول القطن، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لإعادة القطن المصري إلى عرشه وسمعته المعروفة عالميا، باعتباره واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال تشجيع مزارعي القطن على مستوى محافظات الجمهورية على زراعة المحصول.









وأوضح البنا أنه تم توقيع أول عقد للزراعة التعاقدية لمحصول القطن بمحافظة المنيا، لضمان حقوق المزارعين،وخاصة بمحافظات الصعيد.





ولفت إلى أنه تم الاستعداد للموسم الجديد بتوفير بذرة القطن والتي تكفي لزراعة 350 ألف فدان مستهدفة في الموسم الجديد، وذلك حسب الخريطة النصفية للمحصول، كذلك تم العمل على تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.





وقال إن مركز البحوث الزراعية ممثلا عي معهد بحوث القطن، نجح مؤخرا في استنباط أصناف جديدة من القطن يعطي انتاجية عالية مما يساهم في زيادة دخل المزارعين، كذلك تلائم المحالج والمغازل المصرية، مما يساهم في اعطاء القطن قيمة مضافة، والنهوض ايضا بصناعة العزل.





ووجه وزير الزراعة الشكر لمزارعي القطن المتميزين نظرا لحرصهم على تطوير إنتاجيتهم وزيادتها، بما يساهم في تحقيق التنمية وعودة الذهب الابيض لسابق عرشه.





وقام الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتسليم شهادات التميز والمكافآت التشجيعية للمزارعين المتميزين والذين بلغ عددهم حوالي 82 مزارع من 8 محافظات هي: الشرقية، الغربية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف.

