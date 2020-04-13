الزراعة تعلن افتتاح موسم حصاد القمح في 3 محافظات

تفتتح وزارة الزراعة موسم حصاد القمح غدا في محافظة الشرقية والفيوم غدا الثلاثاء،وسط حضور من قيادات الوزارة ،فضلا عن افتتاح الحصاد أيضا في مشروع غرب المنيا يوم الخميس المقبل.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن موسم حصاد القمح سينطلق رسميا في 3 محافظات، تمهيدا لانطلاق الموسم بالكامل في المحافظات تدريجيا، وتعتبر الشرقية ومحافظات الظهير الصحراوي في الصعيد من أولي المناطق التي بنضج فيها المحصول.

وتستهدف وزارة الزراعة تحقيق إنتاجية تصل إلي 9 ملايين طن قمح، خلال الموسم الحالي بعد ظهور مؤشرات بزيادة المحصول نتيجة مروره بمناخ جيد وملائم، وتم تحديد الأسعار التوريد القمح بواقع 670 إلي 700 جنيه حسب درجة النظافة.

وأعلن الدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة الزراعة، بدء حصاد محصول القمح يوم الخميس المقبل وسط متابعة دورية أثناء الحصاد وتوريد المحصول، بالإضافة إلى موعد حصاد محصول البنجر، الذى يبدأ يوم 25 من الشهر الجارى.

وأكد المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، في تصريحات لـ”المال” اليوم، أن إجمالى المساحات المنزرع من القمح في المشروع بلغت 1000 فدان قمح.

وأوضح عبد العال أن المحصول مبشر بالخير، لافتا إلى أن حصاد محصول البنجر سيبدأ 25 أبريل وهو أيضا بحالة جيدة ومبشر بالخير حيث يوجد 3000 فدان منزرعة ببنجر السكر وتم التعاقد عليها مع ثلاثة شركات وهى النوبارية وأبوقرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة.

يذكر أن المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، قد أعلن قبل ذلك أنه تم زيادة مساحة زراعة البنجر من 625 فدان العام الماضي الى 3000 هذا العام بعد نجاح تجربته وتحقيقه عائد اقتصادى كبير ومن المتوقع زيادة مساحته إلى 5000 الموسم القادم لتلبية طلبات شركات سكر البنجر.

ويقام مشروع غرب غرب المنيا يقام على مساحة 20 ألف فدان وهو عبارة عن مزرعة بحثية استرشادية ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية (صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، الذى يأتى ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان