«الزراعة» تعلن استئناف حركة صادرات المحاصيل إلى السعودية دون قيود

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي اليوم على تعليق العمل بالاشتراطات الجديدة التي يطلبها الجانب السعودي، المتعلقة بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب السعودي برئاسة الدكتور هشام الجضعي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمناقشة الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانب المصري خلال الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية، وسمعتها العالمية التي تتمتع بها، والاجراءات الرقابية التى تتبعها الدولة المصرية لضمان سلامة وجودة المنتجات المصرية وانها تراعى تطبيق كل الاشتراطات والضوابط الدولية وهو ما ادى الى تبوء الصادرات الزراعية المصرية مراكز متقدمة على مستوى العالم

واشاد وزير الزراعة بالعلاقات المتميزة بين الدولتين .

ومن جانبه عبر رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودى عن تفهمه لوجه نظر الجانب المصرى وتقديره لما يبذل من جهود فى هذا الشان واتفق فى النهاية على تعليق العمل بالاشتراطات الجديدة مع قيام الجانب السعودي بارسال وفد فني رفيع المستوى الى مصر الاسبوع القادم للاطلاع على الاجراءات التى تتخذها مصر سواء من جانب هيئة سلامة الغذاء او الحجر الزراعى مع زيارة بعض المحطات التصديرية والمعامل التابعة لوزارة الزراعة ومناقشة الاشتراطات والاطلاع على المنظومة الرقابية التي تقوم بها الحكومة المصرية.



وفى النهاية وبعد الاستماع الى كل وجهات النظر لكل الحاضرين سواء من الجانب المصرى او السعودى وجه وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الشكر للجانب السعودى على تفهمه وجه النظر المصرية ورحب بزيارة الوفد السعودى الاسبوع القادم فى بلدهم الثانى.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، والوزير مفوض تجاري أسامة باشا رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى السعوديه ومن الجانب السعودي، الدكتور سامي الصقر نائب الرئيس لقطاع العمليات،و غندوره غندورة المدير التنفيذي للتعاون الدولي، ومحمد دهاس المدير التنفيذي لدعم التفتيش، و الدكتورصالح الشايب رئيس قسم مصانع الأغذية، ومحمد أبوعباة رئيس قسم العلاقات الخارجية.