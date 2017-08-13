الزراعة تعلن أماكن حجز أضاحي العيد في 18 محافظة

الصاوي أحمد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خريطة حجز وبيع الأضاحي البلدية من إنتاج الوزارة، من خلال 187 منفذاً في 18 محافظة، تابعة لقطاع الإنتاج ومحطات البحوث، وجمعيات تنمية الثروة الحيوانية، ومديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه سيتم بدء حجز الأضاحي بالأسعار المخفضة والتي تم الإعلان عنها، بداية من اليوم الأحد، وحتى نفاذ الكميات المتاحة، والبالغة 49 ألف و446 رأس من العجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز، لافتة الى انه سيتم تسليم الأضاحي للمواطنين قبل العيد بنحو 48 ساعة.



وأهابت الوزارة بالمواطنين، الاتصال على الأرقام: 33372198، 37614262، 37615972، للإبلاغ عن أية شكاوى خاصة بمخالفة أسعار البيع والتي أقرتها الوزارة بهذه المنافذ، وهي كالتالي: العجول الجاموسي 50 جنيه للكيلو قائم، و55 جنيه للعجول البقري، و60 جنيه للماعز والخراف.



وتشمل الخريطة التي أعلنتها الوزارة لطرح الأضاحي، 4 منافذ بمحافظ القليوبية، و5 منافذ بمحافظة كفر الشيخ، و97 منفذ بمحافظة الشرقية، ومنفذ بمحافظة سوهاج، و5 منافذ بمحافظة البحيرة، و22 منفذ بمحافظة الفيوم، ومنفذ بمحافظة قنا.



كما تشمل الخريطة أيضاً منفذين بكل محافظة من محافظات المنوفية، والاسكندرية والإسماعيلية، ومنفذ واحد بكل محافظة من محافظات المنيا، وبنى سويف والوادي الجديد، ودمياط، والسويس، و3 منافذ بكل من محافظتي بورسعيد وأسوان، و15 منفذاً في محافظة الجيزة.

