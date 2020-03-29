«الزراعة» تعلن أسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد، دون زيادة في أسعار العام الماضي، حيث شملت تقاوي محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي إنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، تنفيذًا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت أسعار التقاوي التي طرحتها الوزارة كالتالي:

تقاوي أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنية، وارز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردي 10 ابيض، هـجين فردي 168 اصفر، هـجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5 كجم ، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي 321 ابيض، هـجين ثلاثي 368 اصفر، زنة الشيكارة 7 كجم ، بمبلغ 175 جنيها.

وشملت تقاوي محاصيل الموسم الصيفي، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1 كجم بمبلغ 36 جنيها، وبالنسبة لتقاوي القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيها زنة 24 كجم.

وتناشد وزارة الزراعة عدم شراء التقاوي بأكثر من الأسعار المعلن من الوزارة والإبلاغ عن تجاوزات في الأسعار من خلال التواصل مع الإدارة المركزية للتقاوي على رقم 0235694050.