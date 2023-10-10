«الزراعة» تعلن آلية تتبع صادرات الموالح الموسم المقبل (مستند)

أصدرت إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري منشورا وزعته على كافة فروع الحجر الزراعي بالمنافذ الحدودية والجمركية يتضمن ألية تتبع صادرات الموالح في الموسم المقبل .

وتضمن المنشور، أنه يشترط عند طلب تكويد المزرعة أن يتم تحديد إذا كانت المزرعة لصالح شركة واحدة أو أكثر ويتم تحديد موعد بداية ونهاية الحصاد المتوقعة، وكذلك تحديد الرغبة في تكويد المزرعه لصالح الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

وكشف المنشور أنه في حالة التكويد للاتحاد الأوروبي يتم متابعة المزرعة لمدة 3شهور قبل الجمع وسوف يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات في كل زيارة للمزرعة بواقع 3 زيارات علي الاقل .

وأضاف المنشور أنه في حالة ظهور نسبة من المتبقيات لأحد المبيدات المحظورة فلن يتم اعتماد المزرعة الي دول اليورو ويمكن للمزرعة التقدم لإعادة التقييم..