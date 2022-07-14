«الزراعة» تعقد ندوة عن تأثير جائحة كورونا على الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني

ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة تحت عنوان تأثير جائحة كورونا علي الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022.
وفي سياق متصل، قال الدكتور علاء الطحان مدير المعهد إن هذه الندوة سوف تناقش عدة محاور وهي تأثير جائحة كورونا علي الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني وأعراض الإصابة بفيروس كورونا وتدابير بعض الدول في مواجهة انتشار الفيروس والآثار الاقتصادية للجائحة وتأثيرها علي الإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة وأيضا تأثيره علي مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتأثيرها علي إنتاج الدواجن والتأثير الإيجابي علي البيئة.
وسوف تتم مناقشة توصيات وتدابير عملية لتقليل تأثير جائحة كوفيد 19 علي قطاع الثروة الحيوانية وتوصيات خاصة بقطاع الثروة السمكية ومناقشة التوصيات الخاصة بقطاع الإنتاج الداجني.
وأضاف الطحان أنه سوف يدير هذ الندوة الاستاذ الدكتور خالد فهمي الخولي قسم بحوث استخدام المخلفات بالمعهد.