اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تعقد اجتماعا مع أصحاب مراكز تجميع الألبان بالمنوفية للتوعية بأهمية تطوير المنظومة

وزارة الزراعة أعلنت عن عقد اجتماع مع مراكز تجميع الألبان
الصاوي أحمد 5:27 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 5:27 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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عقد وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يرأسه اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، اجتماعا موسعا مع أصحاب ومسئولي مراكز تجميع الألبان بمحافظة المنوفية، للتوعية بأهمية العمل على تطوير المنظومة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

حضر الاجتماع المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، والدكتور عادل حصحص مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، والمهندس عبدالواحد زكى موسى مدير عام الادارة العامه لتنمية الثروه الحيوانية، وعدد من المسئولين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

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وناقش الاجتماع أهمية العمل على تطوير مراكز تجميع الألبان، والفوائد التي تعود على أصحاب المراكز والمربيين، كذلك المواطنين من هذا التطوير، كذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال، والدعم الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي للمراكز المتطورة.


وبحث الاجتماع ايضا الصعوبات التي تواجه اصحاب المراكز بالمحافظة الوقت الحالي، وسبل وضع حلول عاجلة وفورية لها.

وبلغ الإنتاج المحلي من الألبان حوالي 5.5 مليون طن، وعدد مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، حوالي 826 مركزاً ، موزعين في 14 محافظة، من بينها 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعي المصري لتمويل شراء معدات لـ 15 مركزاً لتجميع الألبان، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان منهم 31 مركزاً جديداً، و50 مركزاً تم تطويره، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء في إنشائها طبقاً لحاجة المحافظات (البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الفيوم- المنيا- سوهاج- أسيوط- جنوب سيناء).

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وتقدم الدولة تيسيرات للنهوض بمنظومة الألبان، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكي تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج (شهادة الهاسب)، علماً بأنه قد تم السير في إجراءات استخراج شهادة الهاسب لـ 10 مراكز، حيث اجتازت 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.

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بقلم الصاوي أحمد

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