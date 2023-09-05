«الزراعة» تعرض خطتها التوسعية لقطاع الدواجن على «الاتحاد» و«الشعبة»

عرضت وزارة الزراعة على اتحاد منتجى وشعبة الدواجن بالقاهرة خطتها التوسعية لزيادة الطاقات الإنتاجية المطلوبة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة قبل عام 2030 لمواكبة الزيادة السكانية.

وكشفت مصادر لـ«المال» عن أن الوزارة كشفت للجهتين ملامح خطتها المتضمنة الوصول بإنتاجية الدواجن إلى 2.5 مليار طائر سنويا بدلا من 1.5 مليار حاليا وأيضا الوصول بإنتاج البيض إلى 21 مليار بيضة بدلا من 13 مليار حاليا.

وبحسب المصادر فإن اتحاد الدواجن والشعبة قدما حزمة من المطالب لتحقيق تلك الخطة،أبرز بنودها ضمان ثبات سعر الخامات العلفية عبر التوسع المحلى فى زراعتها أو سهولة تدبير الاستيراد لاستمرار العمل بالطاقة القصوى.

وأوضحت المصادر أنه من ضمن المطالب أيضا تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ، وكذلك توفير قروض بفائدة %5 وتشجيع الاستثمار فى المجال عبر الإعفاءات الضريبية.

وقالت المصادر إن القدرات الحالية فى مصر تكفى لإنتاج 2.5 مليون طائر يوميا إلا أن هناك عزوف من عدد من مربى الدواجن خاصة الكيانات الصغيرة وهم يمثلون نسبة %40 من القطاع، ويتم حاليا العمل بطاقة %60 فقط.

من جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«المال» إن زيادة الطاقة الإنتاجية فى المزارع ضرورة لمسايرة الزيادة السكانية البالغة 2.5 مليون نسمة سنويا.

وأكد السيد تراجع أسعار الدواجن بنسبة %30 مقارنة مع الفترات الماضية ليسجل الكيلو 65 جنيها، كما انخفضت أسعار الأعلاف بواقع %33 حاليا ليسجل الطن ما يعادل 20 ألف جنيه مقابل 30 ألف خلال الشهور الماضية.

وفى سياق موازى سجلت أسعار الأعلاف والخامات الداجنة تفاوتا خلال الأسبوع الجاري ، حيث تأرجح الطن بين 19500 إلى 21500 جنيها لبادى التسمين، وعلف المواشى 5000 إلى 15000، وعلف البط 18750، وأعلاف الأرانب 15000، وأعلاف إنتاج البيض 18000، والرومى 24000 .

كما تراجع سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلى والأرجنتيني – وهى المادة الخام للعلف – ليصل إلى 12000 جنيه أمس بدلا من 12400 بداية الأسبوع وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلى التى تصل إلى 100 جنيها للطن.