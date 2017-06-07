الزراعة: تعدد الوسطاء وراء أزمة ارتفاع أسعار البيض

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن ارتفاع أسعار بيض المائدة أمر مبالغ فيه، لافتة الى أن ذلك يأتى بسبب زيادة عدد الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن سعر كرتونة البيض بتسليم المزرعة فى تغير مستمر بسبب قوى العرض والطلب، لكن فى الوقت نفسه لم يزد سعر الكرتونة الواحدة على 35 جنيها، وليس كما تم تداوله مؤخراً.

وناشدت محرز كل المواطنين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، عن أى تاجر يبالغ فى أسعار المنتج، وذلك للقضاء على جشع التجار، مؤكدة أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية والحكومة بالعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه سيتم التنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن لضخ كميات من بيض المائدة بمنافذ الوزارة فى القاهرة والجيزة والمحافظات، بأسعار المزرعة، للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال الحد من سلسلة الحلقات الوسيطة.