«الزراعة» تعتمد 5 أصناف أسمدة معدنية ذات منشأ إسبانى

اعتمدت لجنة المخصبات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 5 أنواع أسمدة معدنية جديدة، ذات منشأ إسبانى.

قالت مصادر بالوزارة إنه تم فحص عينات تلك الأصناف بالمعامل المرجعية التابعة لمعهد الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، تمهيدا لبدء تداولها فى الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن تقدم الوكيل المحلى بطلب للتسجيل يجب أن يكون مصحوبا بنتائج تحليل الأصناف والمركبات للتأكد من سلامتها.

وأضافت أن قائمة الأصناف الخمسة تضم كلا من «كريستال 20 برو» و«بوتافيد برو» و«أجرى منجنيز برو» و«أجرى سيلكا برو» و«أجرى كال بلاس برو»، لافتة إلى أن جميعها من المخصبات المساعدة على تحفيز النمو، والإثمار والتزهير، فضلا عن الوقاية من الإجهاد الحرارى للخضروات والحبوب، وتحديدا القمح.

وتعد المخصبات أو الأسمدة المعدنية من المواد المهمة لتغذية الأراضى، خاصة فى المناطق المستصلحة حديثا.

وأشارت المصادر إلى أن السوق الإسبانية تعد الأكثر تصديرا لمنتجات ومستلزمات الإنتاج الزراعى، خاصة المخصبات والأسمدة المتخصصة.

وطبقا للمصادر، فإن أسعار أصناف الأسمدة المتخصصة والمعدنية شهدت قفزات كبيرة فى الأسواق المحلية منذ بداية العام الحالى، مدفوعة بموجة التضخم الأوروبية والعالمية.

وكشت المصادر أن أسعار طن سلفات البوتاسيوم تتراوح حاليا بين 23 إلى 30 ألف جنيه، ونترات الكالسيوم من 20 إلى 30 ألفا.

ويسجل طن حامض الفسفوريك حاليا 22 ألف جنيه، وسلفات الماغنسيوم 8500 جنيه، ويتراوح سماد NPK من 36 إلى 65 ألفا.

ويسجل إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية نحو 7.8 مليون طن سنويا، ومن «الفوسفاتية» 3.4 مليون طن، ومن «اليوريا» حوالى 6.7 مليون.