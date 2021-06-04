«الزراعة» تعتمد 100 مليون جنيه لمشروع البتلو لصغار المربين وشباب الخريجين

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى وافق على اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه لعدد 250 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (خمسة آلاف) رأس فى جلسته الأخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الآن حوالى 4,6 مليار جنية لأكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 309 آلاف رأس ماشية.



ياتى هذا على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة جمعيات المجتمع المدنى فى المشروع القومى للبتلو من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين

‏

من جانبه أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداحنه أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).