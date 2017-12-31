الزراعة تعتمد قواعد جديدة لتصدير الجوافة والرمان

الصاوي أحمدشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من إجراءات فحص الجوافة والرمان المصدر للخارج، بعد الحظر السعودي للمحصول الأول، والتهديد بدخول الثاني للقائمة الممنوعة، في حال عدم اتخاذ اللازم لضمان سلامة المنتجات المصدرة.وأصدرت إدارة الحجر الزراعي -منشور حصلت "المال" على نسخة منه- القواعد الج

الصاوي أحمد

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من إجراءات فحص الجوافة والرمان المصدر للخارج، بعد الحظر السعودي للمحصول الأول، والتهديد بدخول الثاني للقائمة الممنوعة، في حال عدم اتخاذ اللازم لضمان سلامة المنتجات المصدرة.

وأصدرت إدارة الحجر الزراعي -منشور حصلت “المال” على نسخة منه- القواعد الجديدة لتصدير الجوافة والرمان، منها أن يكون الفحص مقصورًا فقط على الحجر الزراعي في القاهرة وجنوب الوادي، والرقابة على محطات التعبئة وزيارة المزرعة قبل التصدير، ومعرفة حجم التصدير والتوقف عن رش المبيدات قبل التصدير بفترة كافية وغيرها.

ويشترك في تنفيذ هذة القواعد الجديدة، معهد متبقيات المبيدات، ومعهد بحوث أمراض النباتات، ومعهد بحوث وقاية النباتات الزراعية.