«الزراعة» تعتمد الخريطة الصنفية لموسم القمح 2021-2022

أنسب موعد لزراعة القمح فى الوجه البحرى هو من 5 إلى 25 نوفمبر

اصدرت وزارة الزراعة الخريطة الصنفية لزراعة القمح موسم 2021-2022 والمواعيد المناسبة لزراعة المحصول الجديد فى الوجه البحرى والقبلى ومحافظات القناة، وذلك تيسيرا للمزارعين وتحقيقاً لأعلى إنتاجية من الفدان وتجنبا للإصابة بالأمراض المفاجئة.

وطبقا للخريطة الصنفية التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإن محافظات الوجه البحرى والقناة التى تضم 12محافظة يجود فيها 9 أصناف من تقاوى القمح وهى جيزة 171وسخا 95 ومصر 3 وسدس 14وجميزة 12وسخا 94 ومصر 1ومصر 2 وأخيرا جيزة 168.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة الخدمات الزراعية والمتابعة أن أنسب موعد لزراعة القمح فى الوجه البحرى هو من 5 إلى 25 نوفمبر والمحافظات هى دمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والإسكندرية والمنوفية والقليوبية.

وأكد التقرير أن منطقة الجيزة والفيوم من الافضل أن تتم الزراعة فيها من 5نوفمبر إلى25نوفمبر، بينما تتمثل الأصناف التى تجود فى الجيزة فى جيزة 168ومصر 1ومصر 2وسخا 94وجميزة 12وسدس 14ومصر 3وسخا 95وجيزة 171.

وأضاف التقرير أن محافظة الفيوم يجود فيها بالإضافة الأصناف التسعة السابقة انواع بنى سويف1وبنى سويف5وبنى سويف 6وبنى سويف 7وسوهاج 4وسوهاج 5.

وأشار التقرير إلى أن محافظتى بنى سويف والمنيا يفضل أن تتم الزراعة فى الفترة من 10إلى 30نوفمبر ،واعتمدت وزارةالزراعة اصناف جيزة 171وسخا 94ومصر 3وسدس 14وجميزة 12وجميزة 11وسخا 95ومصر 1ومصر 2،وبنى سويف 1وبنى سويف5 وبنى سويف6وبنى سويف 7وسوهاج 4وسوهاج 5.

وأشار التقرير إلى أن محافظات الوجه القبلى يفضل أن تتم الزراعة فيها فى الفترة من 15إلى 25نوفمبر وتشمل الأصناف المعتمدة جيزة 171وسخا 94ومصر 3وسدس 14وجميزة 12وجميزة 11وسخا 95ومصر 1ومصر 2وبنى سويف 1وبنى سويف 5وبنى سويف 6وبنى سويف 7وسوهاج 4وسوهاج 5 وجيزة 168وشندويل 1وسدس 12.

وأوضح التقرير أن محافظات الوجه القبلى التى يُفضل زراعتها بهذة الأصناف هى اسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد.

يذكر أن أنتاجية القمح فى مصر تصل الى9.5مليون طن بينما يتم استيراد 12مليون طن اخرى لتغطية الإستهلاك.

وأكد الدكتور عباس الشناوى مدير الإدارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة أن هناك توسعات فى زراعة القمح فى المحافظات مشيرا إلى أن المحصول فى ازدياد ويحقق هامش ربح مناسب للفلاح.

وأضاف ان الدولة تشترى القمح من المزارعين بسعر مناسب تشجيعا على زراعته ،مشيرا إلى أن متوسط اسعار الاردب الموسم الماضى كانت 700جنيها وهو سعر مناسب.