«الزراعة» تعاين القطن المعتمد على السماد الحيوى «نوفا بلس» فى أسيوط

لاعتماده وتوزيعه على الجمعيات الزراعية بعد الدراسات الفنية على المنتج والمعاينة

قال الدكتور محمد فتحي سالم مستثمر ومالك مصنع «نوفا بلس» للأسمدة السائلة وأستاذ أمراض النبات في مركز البحوث الزراعية، غن وزارة الزراعة تعاين حاليا زراعات القطن التى تستخدم منتج نوفا بلس فى محافظة أسيوط وذلك لاعتماده وتوزيعه على الجمعيات الزراعية بعد الدراسات الفنية على المنتج والمعاينة.

وأضاف سالم في تصريحات خاصة لجريدة “المال”، أن المنتج «نوفا بلس» يستخدم على مساحة 470 فدان قطن فى جميع المحافظات، من بينها كفر الشيخ والمنوفية والدقهلية وأسيوط.

وتدرس وزارة الزراعة اعتماد منتج نوفا بلس كمركب ومستخلص سماد سائل وتعميمه في مصر، خاصة الجمعيات الزراعية بعد توجه عدة لجان فنية لفحص الزراعات الموجودة في المحافظات والمعتمدة على المركب المبتكر فى التسميد وذلك بعد الشهرة والاستحسان الكبيرين للمنتج في المحافظات بعد نجاحه تجاريا خلال 2019 والعام الحالي.

وأوضح سالم أنه تم اختبار المنتج علي عدة محاصيل في الصعيد لأول مرة والوجه البحري، حيث يوفر من 30 إلى 40% من ثمن الأسمدة التقليدية لأى محصول.

ولفت إلى أنه تمت زراعات مساحات من المحاصيل المختلفة منذ عامين والموسم الحالي بالفاصوليا والبسلة والبرسيم يوجد توسع ملحوظ خصوصا في القطن والموز والخضروات المختلفة.

يذكر أن منتج نوفا بلس يستخدم كبديل للأسمدة والمبيدات التقليدية وقام الدكتور فتحي سالم بالجهود الذاتية بابتكار المنتج وتسجيل براءة الاختراع للمنتج فى 2017 ، وتم تسجيل براءة اختراع باسم المنتج وإطلاقه بشكل تجاري خلال العامين الماضي والحالى، كما يتم تصدير كميات كبيرة من المنتج لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بعد اعتماده نظرا لفاعليته للنبات واشتماله علي مكونات حيوية بالكامل.

وأضاف سالم أن محافظات الوجه البحري تزرع أصناف جيزة 96 وجيزة 97 ، بينما في الصعيد يتم زراعة جيزة 95، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط يوجد بها 160 فدان قطن تستخدم المركب عبارة عن 12 قطعة كل قطعة بها 5 أفدنة.

يذكر أن منتج نوفا بلس مركب سماد سائل يتكون من الطحالب البحرية وعدة مواد حيوية بالكامل، حيث لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالصحة أو بالنباتات.

وأوضح سالم أن تجربة زراعة القطن باستخدام منتج «نوفا بلس» حققت مردودا كبيرا فى أسيوط وجميع المحافظات، حيث ينتج الفدان 18 قنطار قطن وكل شجرة بها 150 لوزة قطن خلافا لاستخدام المنتجات السمادية التقليدية بدلا من 5-7 قناطير فى الزراعات التقليدية.

وأوضح سالم أن من أفضل المحاصيل التي حققت نجاحا كبيرا مع استخدام المنتج هو البرسيم والفاصوليا والبسلة، حيث ينتج الفدان المعتمد على نوفا بلس ما يعادل 3 أفدنة من التي تعتمد على الأسمدة التقليدية.