الزراعة تعالج 57 ألف فدان مانجو من العفن الهبابي

الصاوي أحمد:كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 57 ألف 432 فدان منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي لأشجار المانجو، وذلك ضمن مساحة 59 ألف و520 فدان، مصابة

الصاوي أحمد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 57 ألف 432 فدان منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي لأشجار المانجو، وذلك ضمن مساحة 59 ألف و520 فدان، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين.

وأوضح التقرير ان المساحة المنزرعة بأشجار المانجو المصابة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم الانتهاء من تقليمها بلغت حوالي 45 ألف و846 فدان من أصل 47 ألف و720 فدان مصابة، فضلاً عن 11الف و586 فدان بمحافظة الشرقية، من أصل 11 ألف و800 فدان مصابة بهذا المرض بالمحافظة.

وأشارت الوزارة في بيان لها انه تم إجراء كافة عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش مساحة 52 ألف و152 فدان بالمحافظتين بالمطهرات الفطرية منها 40 ألف و696 فدان بمحافظة الإسماعيلية، و11الف و456 فدان بمحافظة الشرقية، كذلك رش مساحة 34 ألف و606 فدان بالصابون البوتاسي بالمحافظتين، منها 23 ألف و360 فدان بمحافظة الإسماعيلية، و11الف و 246 فدان بمحافظة الشرقية، كذلك 25الف و 100 فدان تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظتين منها 19الف و574 فدان بمحافظة الإسماعيلية و 5526 فدان بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة الانتهاء من معالجة باقي المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بمختلف المحافظات وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التي توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.