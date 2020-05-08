“الزراعة” تعالج أزمة الري والصرف لـ 50 ألف فدان في بني سويف والمنيا

استعرض تقرير صادر عن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة “سيل” التابع لوزارة الزراعة مجهودات المشروع في المنيا وبني سويف.

وقال الدكتور هاني درويش مدير المشروع أنه يجري حالياً علاج أزمة الري والصرف في منطقتى غرب الفشن وغرب سمالوط واللتين تشملان 15 قرية بها 9421 أسرة (خريجون ومنتفعون) بإجمالى مساحة 50601 فدان ، حيث تعانى هذه المنطقة من مشكلات كثيرة ومن أهمها نقص مياه الرى للزراعات، ويجرى حالياً الإنتهاء تركيب 14 مضخة رى بالطاقة الشمسية لتعديل نظم الرى إلى الأنظمة الحديثة، كما سيتم زيادة مضخات الطاقة الشمسية لتحويل أنظمة الرى بالغمر إلى الرى المتطور.

وأكد درويش أن المشروع نفذ فى المنطقتين عدداً من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، تشمل : تجهيز 2 حضانة بقري الحرية والجهاد وتشغيلها، وفتح 8 فصول محو أمية لتعليم الكبار، إشهار عدد جمعية تنمية مجتمع نسائية، إستخراج عدد 25 بطاقة رقم قومى للسيدات بهذه المنطقة.

واوضح درويش انه تم فتح وتجهيز مشغل نسائى للسيدات بقرية الجهاد، فضلاً عن تجهيز 2 عيادة صحية بقرى التوفيق والرخاء وتشغيلها، وتنفيذ 29 قافلة طبية، كما تم تنفيذ وتركيب 3 بوسترات مياه شرب لحل مشكلة مياه الشرب بقرى الجهاد والتوفيق والفدا والوفاء , وجار الانتهاء من تركيب المحولات الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه البوسترات , وإيصال مياه الشرب الصالحة لهذه المناطق.

وكشف درويش أن أنشطة المجال الزراعى والحيوانى التي تم تنفيذها،شملت دعم وتأثيث 13 جمعية تعاونية زراعية، وترميم وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الحرية، وتنفيذ 20 مدرسة حقلية للمزارعين، وتنفيذ 3 وحدات هيدروبونيك للتغلب على مشكلات التربة والمياه المالحة، تركيب وحدة أرصاد جوية، و 6 وحدات بيوجاز و 15 حملة بيطرية ويوم رش وقائى، و 8 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهن، تنفيذ وحدة كمبوست.