الزراعة تطور منافذ بيع السلع الغذائية في جنوب سيناء



صرح الدكتور شعبان عبدالسميع مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية بأن الإدارة طورت خلال شهري يونيو ويوليو منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء، وطرح جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبيعها بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء ورفع الكاهل عن المستهلك.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي معا لمحاربة الغلاء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتحت مظلة مبادرة وزارة الزراعة “خير مزارعنا لأهالينا” وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وفي سياق متصل قال “عبدالسميع ” إنه جار حاليا تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور، مؤكدا أن المنافذ التابعة للإدارة بمنطقة الدقي تواصل توفير السلع الغذائية للمواطنين وفي مقدمتها اللحوم بأسعار مخفضة .

وأشار إلى أن المعرض الدائم التابع للإدارة بالدقي يواصل توفير شتلات النخيل من أصناف البرحى المجدول السكرى الصقعى.