«الزراعة» : تطهير أكثر من 35 ألف منشأة حكومية مجانًا للوقاية من فيروس كورونا

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريراً من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات بتطهير عدد 35886 منشأة حكومية.

وذكر التقرير أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في محافظة الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح، و1283 في القليوبية، و97 ببني سويف، و538 في البحر الأحمر، و718 بالدقهلية، و365 في الفيوم، و61 منشأة في قنا.

وأضاف أنه في محافظة الإسكندرية تم تطهير 164 منشأة، و18661 منشأة بالشرقية، و2050 في الغربية، و176 بدمياط، و131 في محافظة كفر الشيخ، و162 بالأقصر، و1007 منشأة في المنيا، و1031 بأسيوط، و444 في سوهاج، و11 بشمال سيناء، و34 في جنوب سيناء.

ووصل إجمالي ما تم تطهيره خلال الفترة من 14 مارس الماضي حتى 16 أبريل الجاري إلى 35886 منشأة.

وأكد أنه تم تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل محافظات لتطهير السيارات المتجه من والى المحافظات والتركيز على اطارات السيارات.